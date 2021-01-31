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В Японии выявили очаг заражения "британским" штаммом коронавируса
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Министерство здравоохранения Японии заявило о выявлении "британского" штамма коронавируса еще у пяти граждан, проживающих в Токио и соседней с ним префектуре Сайтама, сообщает... ПРАЙМ, 31.01.2021
япония, коронавирус, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТОКИО, 31 янв – ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Японии заявило о выявлении "британского" штамма коронавируса еще у пяти граждан, проживающих в Токио и соседней с ним префектуре Сайтама, сообщает издание "Никкэй".
В частности, новый штамм был выявлен у трех человек из Сайтамы, которые являются коллегами или же посещали компанию, где немногим ранее был выявлен другой инфицированный "британским" штаммом. Таким образом, отмечает издание, министерство здравоохранения Японии не исключило возможности формирования первого в стране очага заражения новым штаммом.
Всего к настоящему времени в Японии подтверждены 64 случая заражения новым штаммом коронавируса.
Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, по состоянию на вечер субботы, составляет 388 015. Всего в стране скончался 5701 пациент с коронавирусом. Еще 974 человека находятся в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровел 326 251 человек.
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