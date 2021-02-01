МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой помочь владельцам палаток, которые оказались без господдержки из-за коллизии в законодательстве. Письмо Титова, который обращается к министру как председатель Партии Роста, есть в распоряжении РИА Новости. Путину предложили ввести в России новый налоговый режим

Титов в письме указывает, что в России объекты нестационарной торговли (НТО) размещаются на основании двух разных документов – одни предприниматели используют договор аренды, другие – договор на размещение (этот формат появился в 2015 году). И те, и другие ларьки и павильоны не отличаются друг от друга и работают в рамках правового поля.

"Однако сегодня те предприниматели, которые ведут свою деятельность на основании договоров аренды, получили поддержку, а те, кто используют договоры размещения – нет", — пишет Титов. В Речь идет о 166-ФЗ от 8 июня 2020 года о предотвращении последствий распространения новой коронавирусной инфекции. По этому закону в рамках антикризисных мер владельцы НТО, которые используют договоры аренды, получили право продлить их в заявительном порядке, без участия в торгах, на срок до трех лет.

"А из-за отсутствия в законе упоминания об аналогичных "договорах на размещение" у предпринимателей, использующих этот формат работы, такого права не возникло… В качестве шага поддержки было бы правильно дополнить положения этой нормы упомянутого федерального закона, распространив его действие на договоры размещения НТО", — пишет Титов Мантурову. Воспользоваться этой мерой поддержки возможно до 1 марта 2021 года, напомнил омбудсмен. Титов предостерег от ценообразования "декретными" методами

По его словам, такая поддержка не требует затрат бюджета страны, бюджета регионов, муниципалитетов, но гарантирует стабильность прав малого бизнеса и возможность продолжить работу тысячам предпринимателей по всей стране.

Как пояснила РИА Новости вице-президент Ассоциации малоформатной торговли РФ, член Партии Роста Наталия Кошелева, в России порядка 200 тысяч нестационарных объектов. "На основании разрешений на размещение стоит 60-65% (в регионах соотношение может различаться значительно и составлять от 10% до 100%). Учитывая, что основная масса разрешений выдавалась сроком на три-пять лет, то как раз в 2020-2021 годах заканчивается большая доля таких разрешений", — отметила она.

"По предварительным расчетам, это порядка 30% от всего количества разрешений. Таким образом, если распространить норму о продлении аренды на разрешения на размещение нестационарных объектов, то это помогло бы не менее чем 30 тысячам НТО", — заключила она.

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