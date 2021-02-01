МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Наименьшая среди российских регионов доля молодежи, охваченная высшим образованием, в ЯНАО — показатель составляет 1%, а наибольшая — в Томской области (58%). Это следует из данных аналитического доклада "Региональная дифференциация доступности высшего образования в России", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Власти разрешили вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

В среднем по регионам России показатель составляет 27%. "При этом территориальная близость вуза является важным фактором выбора послешкольной образовательной траектории. И чем ниже социальное положение и доход семьи, тем более чувствительным является этот фактор", — отмечается в исследовании.

В пятой части регионов, согласно докладу, охват превышает среднерегиональный уровень — примерно треть (30–33%) молодежи участвует в высшем образовании. Выделяются крупные университетские центры, Санкт-Петербург, Томская область, а также Москва — лидеры по показателю охвата: в этих регионах больше половины молодых людей 17-25 лет имеют доступ к обучению в высших учебных заведениях. Расширение охвата высшим образованием наблюдается в основном в крупных университетских центрах, например, в Томской области, в Республике Татарстан.

Ряд регионов были отнесены к группе риска доступности высшего образования — охват не превышает 20%, затраты на высшее образование высоки (индекс финансово-ресурсной доступности превышает 60%), предложение качественного высшего образования отсутствует, доля отличников низка. Такие показатели обнаружились в Камчатском крае, Тыве, Хакасии, Тюменской области, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, а также Кабардино-Балкарии.

Около 70% российских студентов учатся в тех регионах, в которых закончили школу, несмотря на то, что введение единого государственного экзамена повысило межрегиональную мобильность, примерно 17% переезжают в Москву, 7% — в Санкт-Петербург. Названа доля россиян, не согласных платить за высшее образование

В ходе работы над докладом исследователи проанализировали отношение числа студентов к населению релевантной возрастной когорты (17–25 лет) и выяснили, что "экспансия высшего образования в новейшей истории России была регионально неоднородной". По мнению ученых, снижение общих показателей охвата высшим образование за последнее десятилетие было обусловлено в первую очередь сокращением заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в сегменте низкокачественного образования.

"ЕГЭ хотя и усилило межрегиональную мобильность, сам уровень мобильности остается сравнительно невысоким. Примерно 70% поступивших в вузы учатся в регионе, в котором они окончили школу", — говорится в исследовании.

Отмечается, что уезжающие из родного региона студенты концентрируются в небольшой группе регионов — Москва все так же привлекает примерно 17% от общего числа студентов, Санкт Петербург увеличил свою долю с 6 до 7%. Добавляется, что доли остальных регионов составляют 1-3%.

Аналитический доклад "Региональная дифференциация доступности высшего образования в России" посвящен проблеме неравенства доступности высшего образования в России в ее межрегиональном измерении и подготовлен в рамках реализации проекта научного центра мирового уровня "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Проанализированы территориально обусловленные факторы распределения количества и качества высшего образования, межрегиональные различия финансовой доступности и роль институциональной дифференциации вузовского ландшафта.

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