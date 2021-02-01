МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия готова обсуждать с Японией возможность совместной экономической деятельности на Курильских островах, но Токио пока не хочет на это соглашаться, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Да, новый премьер-министр Суга (премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга – ред.) сказал о том, что он хотел бы возобновить эти переговоры, и, наверное, через какое-то время это будет возможно, и наш президент будет с ним встречаться, обсуждать. Но по понятным причинам есть те нормативные установки, скажем так, включая важнейшую у нас Конституцию, исходя из которых мы суверенитетом не торгуем и никаких решений на эту тему принимать не можем. Но что можно и что всегда говорилось нашим японским коллегам: вопрос ведь не только в суверенитете – нельзя быть абсолютно упрямыми и упёртыми, а вопрос в том, чтобы эти территории совместно использовать", — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Россия планирует запустить три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году

Он напомнил, что Россия предлагала создавать на Курилах совместные предприятия.

"Давайте вести экономическую деятельность в интересах и России, и Японии, активизировать обмены. Ну то есть здесь может быть самый широкий набор экономических возможностей использован. Но наши коллеги пока на это не хотят соглашаться, у них есть твёрдая установка, из которой они исходят", — добавил заместитель председателя Совбеза.

Он отметил, что у японских коллег есть определённая доктрина. "Дело даже не в том, что они не поняли. Я же тоже неоднократно обсуждал с ними это, там премьеры довольно часто менялись, но со всеми, с каждым из них. Они всё понимают, они неглупые, глубокие люди, но у них есть внутренние установки, которые, как они считают, основаны на внутринациональном консенсусе, которые не позволяют им от этого отступить. Поэтому они эту мантру произносят. А понимание того, что на основе таких установок невозможно достичь соглашения, я думаю, что у них есть", — пояснил Медведев. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

Россия и Япония не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, Токио увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов — Кунашира, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которые считает своими. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.