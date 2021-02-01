МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) потребуется пара лет, чтобы отыграть падение показателей внешнего товарооборота прошлого года, заявил в ходе брифинга министр по торговле экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

"Вряд ли мы отыграем все потери в течение 2021 года, вероятнее всего, потребуется пара лет, чтобы восстановилась международная торговля и поставки", — сказал он.

Слепнев уточнил, что показатель внешней торговли за прошедший год упал на 16,5%, что связано с высокой долей энергетических и сырьевых товаров в торговом балансе, а во взаимной торговле стран союза произошло снижение на 11,5%. В ЕАЭС разрешен беспошлинный ввоз морских судов для геологоразведки

"В целом необходимо отметить, конечно, негативные тенденции, или негативные цифры, связанные именно с колебаниями на энергетические товары. Если возьмем статистику по несырьевому, по неэнергетическому экспорту, цифры уже совсем иные: 6,5% падения как по взаимной, так и по внешней торговле. При этом мы видим, что в физических объемах даже наблюдается рост на 3% по внешней торговле с третьими странами, около 1% — по взаимной торговле", — продолжил он.

"Мы видим существенный, более 12%, рост поставок по сельхозсырью, по продовольствию. Это наш, действительно, такой важный драйвер в этом году, прошедшем году. Также появились новые существенные поставки по полиэтиленам, пластикам с запуском серьезных перерабатывающих комплексов. Надеемся, что такая улучшенная структура экспорта с ростом несырьевых, неэнергетических товаров, она также будет наращиваться еще и в следующем году", — заключил чиновник.