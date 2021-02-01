МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 68,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить баланс бюджета Фонда социального страхования (ФСС) после введенных в 2020 году ограничительных мер из-за коронавируса, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Кабмин России вынужден будет уволить семь замминистра

"Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 68551327,5 тысяч рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ", — говорится в документе.

Уточняется, что средства выделяются в связи с введением в 2020 году ограничительных мер из-за коронавируса.

В 2021 году ФСС перешел на механизм "прямых выплат" по больничным листам и пособиям в связи с материнством по всей стране.

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