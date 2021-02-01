МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Расходы россиян на товары и услуги в январе 2021 года увеличились по сравнению с прошлогодним уровнем на 0,9%, таким образом траты граждан росли два месяца подряд впервые с начала пандемии, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс".

"Благодаря оживлению покупателей во второй половине месяца за весь январь также зафиксирован прирост трат в 0,9% год к году. Впервые с начала пандемии расходы домохозяйств демонстрируют положительную динамику два месяца подряд", — подсчитали эксперты. "Сбер" выяснил, чем российские водители занимаются в пробках

При этом в январе выросли траты граждан на непродовольственные товары — до 9% в годовом выражении против 3% в декабре. В то же время темпы роста расходов на продукты в январе немного снизились — на 0,5 процентного пункта, до 6,1%.

Траты на услуги в январе по-прежнему оставались в отрицательной зоне, при этом падение по сравнению с декабрем усилилось на 2,4 процентного пункта и составило 18,4%.

Однако индекс потребительской активности в январе резко упал — на 14 пунктов, до 61,2 пункта.

Эксперты также считают, что пока снятие ограничений в Москве не повлияло на поведение потребителей. "Аналитики все еще ожидают появления дополнительного спроса в сервисных категориях. Смягчение коронавирусных ограничений продолжается и способно добавить порядка 2 процентных пунктов к спросу домохозяйств", — сказано в исследовании.

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