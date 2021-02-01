ВАШИНГТОН, 1 фев — ПРАЙМ. Показатели ВВП в США вернутся на допандемический уровень в середине этого года, рост реального ВВП в среднем составит 2,6 процента в ближайшие пять лет, говорится в экономическом прогнозе Бюджетного управления конгресса США на следующие 10 лет, опубликованном на его сайте. В США указали на негативные последствия санкций для доллара

Если по итогам 2020 года ВВП страны упал на 2,5%, то уже в следующем году ожидается рост 3,7%, который далее снизит темпы до 2,4% в 2022 году, потом 2,3% в 2023 году и до 2,2 в 2024 году. На следующую пятилетку эксперты заложили рост ВВП в 1,6%.

Авторы прогноза исходят из того, что условия на рынке труда продолжат улучшаться, но уровень занятости населения при этом вернется к допандемическим показателям только в 2024 году, говорится в прогнозе.

Безработица, которая в прошлом году составила в среднем 8,1%, будет снижаться. Уже к концу 2021 года она ожидается на уровне 5,7%, с которого к 2024 году снизится до 4,2%, говорится в прогнозе.

Инфляция будет последовательно расти, но только после 2023 года преодолеет отметку 2%, поскольку Федрезерв будет и далее удерживать процентную ставку на низком уровне и продолжит выкупать долгосрочные ценные бумаги.

Ранее индекс деловой активности в сфере услуг США упал хуже прогноза