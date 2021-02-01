МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Соглашение Украины с МВФ о транше, с учетом выдвинутых условий, считают вредным около 60% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг".

По данным опроса, опубликованного в понедельник на сайте "Социального мониторинга", соглашение Украины с МВФ об очередном транше с учетом выдвинутых условий считают вредным 58,5% опрошенных (в декабре прошлого года — 52,1%), полезным – 12,3% (в декабре — 14,5%), ни полезным, ни вредным – 19,1% (в декабре — 22,2%), затруднились ответить 10,1% респондентов. На Украине заявили о чудовищном положении населения

Не поддерживают условие по введению рыночных цен на газ и тепло для населения 77,5% опрошенных (в декабре — 73,9%), поддерживают – 12,4% (в декабре — 15%), затруднились ответить – 10,1%.

Сокращение количества школ и учителей не поддерживают 85,1% (в декабре – 82,3%), поддерживают – 6,9% (в декабре – 8,7%), затруднились ответить – 8%.

Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила.

Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

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