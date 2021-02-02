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Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
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Правительство России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены... ПРАЙМ, 02.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правительство России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены.
Ранее президент поручил правительству до 1 февраля представить предложения.
"По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Предложения по этому вопросу подготовлены", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Отмечается, что доклад в установленном порядке передан в администрацию президента.
В понедельник Министерство труда и социальной защиты РФ отправило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.
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