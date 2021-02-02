МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правительство России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены. Депутат рассказал, сколько денег недополучили российские пенсионеры

Ранее президент поручил правительству до 1 февраля представить предложения.

"По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Предложения по этому вопросу подготовлены", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что доклад в установленном порядке передан в администрацию президента.

В понедельник Министерство труда и социальной защиты РФ отправило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

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