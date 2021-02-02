МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правительство России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены. 

Отделение пенсионного фонда в Симферополе

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Ранее президент поручил правительству до 1 февраля представить предложения.

"По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Предложения по этому вопросу подготовлены", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что доклад в установленном порядке передан в администрацию президента.

В понедельник Министерство труда и социальной защиты РФ отправило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

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