МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. События 2020 года пагубно отразились на мотивации 49,4% работников российских компаний, пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный компанией "Мегаплан" среди 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса. Россияне стали уходить на удаленку вместо больничного

Почти 30% опрошенных ответили, что минувший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а 22 % сообщили, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее.

Многие компании в связи с ограничениями переводили сотрудников на удаленный режим работы. Почти половина (49,2%) заявили, что отсутствие необходимости приходить в офис на их работоспособности не сказалось. В то же время 15,6% признались, что удаленка сильно повлияла на падение эффективности их работы, а 35,3% сотрудников считают, что дистанционная работа незначительно сказалась на падении их производительности.

У 43,2% опрошенных объем работы в удаленном режиме был таким же, как и в офисе, у 24,7% он увеличился, а 32,1% отметили рост нагрузки, однако уточнили, что он был незначительным.

Нервные срывы в связи с работой испытывали на себе 34,4% опрошенных. При этом 52,1% сообщили, что таких ситуаций с ними никогда не было, а 13,6% от ответа воздержались.

По словам генерального директора компании "Мегаплан" Сергея Козлова, отсутствие контроля со стороны начальства для многих сотрудников оказалось негативным фактором, прежде положительно влиявшим на их трудовую мотивацию и работоспособность.

"Если в компании нет CRM-системы или таск-менеджера, у сотрудников постепенно исчезает ощущение ответственности за выполняемую работу. Это на многих влияет отрицательно: они начинают больше стрессовать при появлении новых задач и спустя рукава относиться к дедлайнам и своим обязанностям", — пояснил он.

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