МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Темпы роста цен в России в феврале составят 5,5% в годовом выражении, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. Многие эксперты ждут, что в феврале инфляция достигнет своего пика, а затем начнет замедляться. Эксперт рассказал, когда вырастут ставки по вкладам

По данным Росстата, инфляция в стране в прошлом году составила 4,91% против 3,04% годом ранее. Основной проинфляционный вклад внесли ослабший рубль и подскочившие цены на некоторые продукты. Ситуация обострилась настолько, что правительство решило вмешаться административными мерами — заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на масло и сахар, ввести квоты на экспорт зерновых культур и повысить пошлины на подсолнечник.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в декабре говорила, что если меры кабмина РФ по продуктам дадут эффект в декабре, они снизят инфляцию на 0,1 процентного пункта, но, скорее всего, эффект растянется на январь. При этом локального пика в 5% инфляция в стране, по ожиданиям регулятора, достигнет в первом квартале, затем уже к середине 2021 года она вернется к целевому уровню в 4%, а к концу года опустится в диапазон 3,5-4%.

ДОСТИЧЬ ПИКА

Произошедшее с начала года ослабление рубля и повышение цен на продукты, в частности плодоовощную продукцию, являются главными проинфляционными рисками в феврале, сходятся во мнении эксперты. Центробанк предупредил о наступлении пика годовой инфляции

Так, годовая инфляция в текущем месяце ускорится до 5,8% на фоне ухудшения инфляционного фона в январе, ожидает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. "Во-первых, не удается затормозить рост продовольственных цен, этот фактор продолжает быть главным драйвером инфляционного давления. Во-вторых, динамика курса с начала года может заставить компании переносить ослабление рубля в конечные цены, что также будет негативно для динамики цен", — поясняет она.

Более позитивные ожидания у аналитиков "ВТБ Капитала" — 5,4%. При этом рост цен в продовольственном сегменте в феврале они оценивают примерно в 6,9%, а в непродовольственном сегменте — 5%. В то же время в секторе услуг инфляция будет ниже целевых уровней Банка России — около 3,3% год к году.

Главными драйверами инфляции в феврале, по мнению старшего экономиста банка "Открытие" Максима Петроневича, станут продолжающийся рост цен на плодоовощную продукцию, всплеск волатильности на валютном рынке, а также возможный перенос произошедшего роста цен производителей в обрабатывающей промышленности в потребительские цены.

Февральский уровень инфляции должен стать локальным пиком, уверен главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. "С одной стороны, рубль стабилизировался, что позитивно скажется на инфляционной динамике. С другой стороны, меры по регулированию цен на продовольственные товары также начинают сказываться. Наконец, эффект пищевой инфляции на мировых рынках тоже начинает "выдыхаться". В итоге в феврале инфляция в годовом выражении должна достичь своего максимума на уровне около 5,5%", — отметил он. Экономисты объяснили, как ритейлеры обходят заморозку цен на продукты

Основными причинами стабилизации инфляции в феврале станут антиинфляционные меры властей, сезонное охлаждение внутреннего спроса, а также ограничение денежного предложения, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. "Кроме того, ослабление пандемии приведет к замедлению роста, а возможно, и коррекции цен на лекарства и средства гигиены. Также важным фактором стабилизации инфляции станет отсутствие заметного ослабления рубля в декабре-январе и возможное его незначительное укрепление до конца первого квартала", — добавил эксперт.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы инфляции в феврале представлены ниже (в %):

АКРА — 5,3-5,4

Альфа-банк — 5,8

БКС — 5,4-5,5

"ВТБ Капитал" — 5,4

Газпромбанк — 5,7

"Зенит" — 5,4-5,5

НКР — 5,5-5,6

НРА — 5

"Открытие" — 5,4-5,5

Промсвязьбанк — 5,5

Сбербанк — 5,5

Совкомбанк — 5,4

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