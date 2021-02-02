МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Илья Шестаков остался главой Росрыболовства, но лишился статуса замминистра сельского хозяйства, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Здание министерства транспорта РФ

Замминистра транспорта подтвердил, что уходит в отставку

"Назначить Шестакова Илью Васильевича руководителем федерального агентства по рыболовству, освободив его от занимаемой должности", — сообщается в документе.

Ранее Шестаков являлся заместителем министра сельского хозяйства РФ — руководителем федерального агентства по рыболовству.

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