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Глава Росрыболовства Илья Шестаков лишился статса замминистра
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Илья Шестаков остался главой Росрыболовства, но лишился статуса замминистра сельского хозяйства, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой... ПРАЙМ, 02.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Илья Шестаков остался главой Росрыболовства, но лишился статуса замминистра сельского хозяйства, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Назначить Шестакова Илью Васильевича руководителем федерального агентства по рыболовству, освободив его от занимаемой должности", — сообщается в документе.
Ранее Шестаков являлся заместителем министра сельского хозяйства РФ — руководителем федерального агентства по рыболовству.
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