С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — ПРАЙМ. Рост цен на вторичное жилье в Петербурге, который в январе обогнал Москву по этому показателю, обусловлен превышением спроса над предложением, считает генеральный директор агентства "Петербургская недвижимость" (входит в Setl Group) Сергей Дроздов.

Вторичное жилье в России в январе продолжило дорожать: в тройку лидеров по росту цен вошли Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород, выяснила для РИА Новости оценочная группа компаний SRG. По данным компании, стоимость вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге в январе 2021 года выросла на 20,93% в годовом выражении и на 2,07% по сравнению с декабрем.

Стоимость квадратного метра в северной столице в январе 2021 года составила 141 166 рублей, тогда как год назад цена была 116 739 рублей.

"По сравнению с январем 2020 года объем предложения на вторичном рынке сократился примерно в два раза. С одной стороны, это объясняется спецификой января – предложение всегда уменьшается после активных предновогодних месяцев и в связи с январскими праздниками. В 2020 году в ноябре-декабре все ликвидные квартиры (в основном, "новая вторичка", то есть дома, построенные в течение последних 10 лет) продавались очень быстро. Сейчас, в январе, на вторичном рынке Петербурга спрос существенно превышает предложение", — рассказал Дроздов РИА Новости.

По его словам, отчасти эта ситуация связана с серьезным ростом цен на первичном рынке, вынудившим некоторых покупателей рассматривать более дешевое жилье в секторе "вторички".

"Мы прогнозируем, что в Петербурге на вторичном рынке предложение быстро не восстановится. Скорее всего, до середины года спрос будет существенно превышать предложение", — отметил глава "Петербургской недвижимости".

По его оценке, специфика петербургского вторичного рынка недвижимости заключается в том, что на нем представлены комнаты, хотя спрос на них и невысок, а также широко представлены студии, которых "гораздо больше", чем в других регионах.

"Студии и однушки, а также двухкомнатные квартиры с раздельными комнатами остаются самыми ликвидными типами недвижимости на вторичном рынке", — заключил эксперт.

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