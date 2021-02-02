МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ ориентируется на долгосрочную комплексную поддержку российских семей, с учетом этого мера по обеспечению продуктами питания нуждающихся граждан сейчас не является актуальной и не обсуждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Минпромторг оценил результаты соглашения о стабилизации цен

В министерстве отметили, что Минпромторг в рамках исполнения поручения "дорожной карты" по реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ направил в кабинет министров доклад по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в части обеспечения продуктами здорового питания.

Приведенные в докладе меры были разработаны ведомством еще в 2016 году и актуализированы в конце 2020 года.

"С учетом того, что в настоящее время в работе правительства при реализации мер поддержки нуждающихся граждан в качестве приоритетных определены мероприятия долгосрочного характера, направленные на комплексную поддержку семей и повышение их уровня благополучия (социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве), данная мера не является сейчас актуальной и не обсуждается в правительстве", — сообщили в пресс-службе.

"При этом Минпромторгом России в рамках различных механизмов реализуются программы поддержки потребительского спроса на отечественную продукцию в ряде отраслей промышленности, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, станкостроении", — добавили в министерстве.

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