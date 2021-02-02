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Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли любой ценой
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Президент РФ Владимир Путин, говоря о социальных сетях, отметил, что это бизнес, извлечение прибыли любой ценой, об этом не надо забывать. "Вы затронули очень тонкую и важную... ПРАЙМ, 02.02.2021
соцсети, путин, новости, технологии, экономика, ит-бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря о социальных сетях, отметил, что это бизнес, извлечение прибыли любой ценой, об этом не надо забывать.
"Вы затронули очень тонкую и важную сферу. Эти платформы, конечно, это прежде всего бизнес. Вот мы никогда не должны об этом забывать. Это для тех людей, которые организуют этот вид деятельности, для них это бизнес… что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли", — сказал он на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".
К сожалению, отметил президент, очень часто это делается любой ценой.
"Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием", — считает Путин.
Он пояснил, что системы изучают своего "клиента" и подбрасывают ему то, что они считают нужным, а человек начинает принимать решение, не осознавая, что им руководят.
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