МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, сообщила пресс-служба кабинета министров. Россия проявила интерес к цифровому проездному для авиапассажиров

"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва — Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва — Ереван, четыре рейса в неделю)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, с 8 февраля увеличивается на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва — Бишкек с одного рейса в неделю до трех.

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