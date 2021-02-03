2021-02-03T14:26:33+03:00
2021-02-03T14:26:33+03:00
2021-02-03T14:26:33+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210203/832959338.html
Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном с 15 февраля
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, сообщила пресс-служба кабинета министров. "Принято... ПРАЙМ, 03.02.2021
азербайджан, армения, авиасообщение, новости, экономика, бизнес, медиа
https://1prime.ru/images/83240/97/832409773.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83240/97/832409773.jpg
https://1prime.ru/images/83240/97/832409772.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83240/97/832409772.jpg
https://1prime.ru/images/83240/97/832409771.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83240/97/832409771.jpg
https://1prime.ru/transport/20210203/832953020.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва — Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва — Ереван, четыре рейса в неделю)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, с 8 февраля увеличивается на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва — Бишкек с одного рейса в неделю до трех.
Читайте также:
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией