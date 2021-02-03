МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Соглашение о продлении договора о СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами, говорится в заявлении МИД России.
"Третьего февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ). Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу", — говорится в заявлении ведомства.
В министерстве отметили, что "договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года".
"Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом 26 января", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) на пять лет.
Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США намерены обсуждать с Россией контроль над вооружениями по всему ее ядерному оружию.
ДСНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
https://1prime.ru/state_regulation/20210203/832961703.html