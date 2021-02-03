МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Соглашение о продлении договора о СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами, говорится в заявлении МИД России. Путин подписал документ о продлении СНВ-3

"Третьего февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ). Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу", — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что "договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года".

"Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом 26 января", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) на пять лет.

Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США намерены обсуждать с Россией контроль над вооружениями по всему ее ядерному оружию.

ДСНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Ранее Белый дом подтвердил планы продлить СНВ-3 на пять лет