МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Продолжение в России льготной ипотеки на новостройки в долгосрочной перспективе приведет к возникновению структурного дефицита жилья на рынке и может снизить его доступность для населения, говорится в аналитическом обзоре НРА. Ипотека в России превзошла по выгоде съемное жилье

"В долгосрочной перспективе продолжение льготной ипотеки приведет к возникновению структурного дефицита жилья на рынке, что может означать перманентный рост цен, снижение доступности жилья для населения, что будет нести соответствующие экономические, а главное социальные последствия", — говорится в материалах.

Экспертов больше всего беспокоит именно сокращение предложения жилья. "Льготная ипотека крайне выгодна застройщикам, так как позволяет обеспечивать рост доходов за счет роста цен, а не за счет увеличения объемов и улучшения качества возводимого жилья", — указали в НРА.

Максимальный рост цен как раз наблюдается в сегменте высокомаржинального жилья "эконом-класса", указали аналитики.

Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью РИА Новости ранее заявляла, что ЦБ выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%, в том числе потому, что наблюдаемый в стране большой инвестиционный спрос на жилье приводит к потере программой социальной направленности.

При этом она предложила оставить льготную ипотеку в тех регионах, где ситуация на рынке жилья сложная.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.

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