Депутаты Госдумы прорабатывают инициативу, благодаря которой беременные россиянки смогут получать новую выплату. Речь идет о пособии в размере 20 тысяч рублей в месяц, которое будет выплачиваться в течение полутора лет. Целью авторы законопроекта видят улучшение ситуации с рождаемостью в стране: если женщинам будет, на что жить в самый уязвимый период их жизни, они меньше будут задумываться об абортах.

Свое мнение по этому вопросу высказывает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова:

Инициатива интересная. Форма, как обычно, непродуманная. Формулировка очень странная, но цель вполне логичная — поддержать финансово тех, кто в этом нуждается. Изначально для женщин в положении в реестре социальных выплат была только одна символическая — за раннюю постановку на учет в консультацию. Сертификат, который дает право на получение пособия в размере 20 тыс. руб. на протяжении полутора лет, действительно, может обеспечить определенную уверенность в этот период жизни, тем более что внутри него почти всегда есть большие финансовые затраты.

Слабых мест в инициативе очень много: от поддельных справок о беременности до потери ребенка до его рождения; от пересечения некоторых выплат, например, пособия по уходу за ребенком, ведь период беременности длится менее заявленных полутора лет, до единовременных перечислений. Какой-то страховкой для стратегии по повышению рождаемости такая выплата точно не будет — если ребенок нежеланный, ничто не заставит родителей принять иное решение. В плоскость моральных принципов властям лезть вообще не стоит, право принимать подобные решения всегда должно оставаться за конкретным человеком внутри его конкретной ситуации. Приведет ли инициатива к всплеску рождаемости со стороны населения с низкой социальной ответственностью — открытый вопрос, и ответ на него, вероятно, положительный.

Количество людей, которые могут рассчитывать на такое пособие, можно прикинуть по средним цифрам последних лет — это примерно 1,3-1,4 млн человек в год.

В прошлом году рождаемость упала на 4,4%, в этом году она может снизиться на 4% в среднем из-за проблем с благосостоянием населения и последствий пандемии коронавируса. Бюджет вполне может потянуть такие расходы, если, скажем, программу анонсировать не разово, а на пять лет. Другое дело, что демографические проблемы дотациями и выплатами все-таки не решить.

Если рассматривать вопрос о поддержке семей с детьми, имеет смысл выстроить механизм таким образом, чтобы целевые выплаты покрывали все основные расходы на ребенка лет до 7, включая дошкольное образование и подготовку к школе. Дети в современной России — удовольствие очень недешевое, и если стоит задача простимулировать рождаемость, то стоит заглянуть чуть дальше пеленочного возраста.