МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Рост реальных доходов населения в РФ должен возобновиться в текущем году, основной будет в третьем-четвертом квартале, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Центробанк готовит пилот по оформлению ипотечных сделок на базе блокчейна

"Мы увидим восстановление доходов населения в этом году…. Оно произойдет, третий-четвертый квартал, конечно, основное. Это правда", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Министр также положительно оценил данные Росстата по ВВП.

"Все идет лучше, чем предполагалось. Вот последняя оценка ВВП. Это первая оценка Росстата, она потом еще будет корректироваться, но оказалась для нас в каком-то смысле такой где-то даже и неожиданностью", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Почему неожиданностью, 3,1%? Мы в последних наших оценках аккуратно давали интервал падения ВВП 3,4-3,7%. Оказалось, что ВВП снизился на 3,1%. И я думаю, что будут последующие оценки, — они, как правило, в плюс у нас бывают", — добавил министр.