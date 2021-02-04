МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Экономика России вступила в полосу активного восстановления, бизнес по мере вакцинации населения все больше ориентируется на развитие, а не просто на преодоление сложного периода, считает министр экономического развития Максим Решетников. В Минэкономики назвали сроки восстановления реальных доходов россиян

"Мы видим по этим первичным показателям, что… экономика вступила в полосу активного восстановления. Даже эта приостановка в ноябре-декабре, эпидемиологическая ситуация все-таки заставила нас всех — и бизнес, и власти — понервничать. Но мы видим, что это все преодолевается, и по мере вакцинации, по мере формирования иммунитета группового, и настроения бизнеса меняются, и сейчас гораздо более все ориентированы уже на развитие, чем просто на то, чтобы просто пережить эти времена", — сказал Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что при оценке процессов восстановления экономики стоит ориентироваться на базовые, понятные индикаторы — оборот контрольно-кассовой техники, налоги — в том числе налог на доходы физлиц (НДФЛ), налог на добавленную стоимость (НДС) по внутренним операциям, востребованность кредитования и так далее.

По первой оценке Росстата, снижение ВВП РФ в 2020 году составило 3,1%. Минэкономразвития ожидает, что восстановительный рост экономики в текущем году достигнет 3,3%.