АЛМА-АТА, 5 фев — ПРАЙМ. Единый информационный портал в сфере образования предполагается создать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), необходимо обеспечить признание профессиональной квалификации и ученых степеней на всем пространстве ЕАЭС, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"В образовании предполагается создание единого информационного портала. Сегодня мы видели отличные наработки наших казахстанских партнеров. Предстоит обеспечить признание на всей территории ЕАЭС профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям, а также ученых степеней и званий", — заявил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета.

ПОТЕНЦИАЛ ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать важнейшим торговым и транспортным узлом в мире, считает премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. В ЕАЭС рассказали об этапах отмены роуминга

Выступая в пятницу в Алма-Ате на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), Мамин отметил, что в условиях ослабления и смещения крупных традиционных глобальных транспортных путей странам союза необходимо приложить усилия для реализации потенциала трансграничных артерий и логистических хабов ЕАЭС.

"Текущие условия создают для нас возможность реализовать потенциал ЕАЭС как важнейшего торгового и транспортного узла не только в регионе, но и в мире", — подчеркнул он.

С этой целью, по его мнению, странам союза предстоит продолжить совместную работу по увязке евразийского интеграционного объединения с инициативой "Один пояс – один путь", повышению конкурентоспобности евразийских транзитных маршрутов, сопряжению национальных товаропроводящих систем, развитию внешней и внутренней трансграничной инфраструктуры.