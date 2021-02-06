МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Возможность получать зарплаты, сопоставимые по уровню с европейскими, для граждан Украины останется невообразимой фантастикой, указал экономист Юрий Гаврилечко в своей статье для портала "Главред". Госдолг Украины вырос на шесть миллиардов долларов

Ренее власти страны обещали своим гражданам к 2030 году зарплаты на уровне Польши и Словакии. В связи с этим эксперт напомнил об обещаниях доходов как во Франции, чего так и не произошло.

В качестве главных препятствий экономическому росту Гаврилечко назвал отсутствие не только адекватной социально-экономической политики, но и вообще какой-либо политики по развитию государства. По его словам, единственное, что поддерживает страну, это сельское хозяйство, но лишь за счет продажи сырья. Вместо того, чтобы что-то создавать, в стране придерживаются политики "что-то продать, чтобы стало лучше".

"Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши – это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет", — подчеркнул он.

Эксперт также напомнил, что Украина — единственная из стран бывшего СССР, которая не только до сих пор не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года, но и имеет лишь треть от него.

"Единственное, что нас ждет — падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время", — заключил экономист.

Ранее в стране уже неоднократно заявляли о бедственном положении населения и экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом".