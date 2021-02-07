ВАШИНГТОН, 7 фев – ПРАЙМ. США приостановили действие заключенных при бывшем президенте Дональде Трампе соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища и начали процедуру их расторжения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Байден рассказал, как будет спасать экономику Америки

"Соединенные Штаты приостановили действие и начали процесс расторжения соглашения о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом в качестве первых конкретных шагов на пути к более широкому сотрудничеству и взаимодействию в регионе, предложенному президентом (Джо — ред.) Байденом", — говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

Действие этих документов, которые предполагали рассмотрение предоставления убежища не в США, а в этих странах, приостанавливается незамедлительно, власти упомянутых стран были уведомлены об этом решении, отметил он. Фактически приостанавливается только действие соглашения с Гватемалой, два других не успели вступить в силу.

"Поясню, что эти действия не означают, что граница США открыта. Будучи привержены к расширению легальных путей к защите и возможностям здесь и в регионе, Соединенные Штаты являются страной с границами и законами, которые надо выполнять", — заявил Блинкен.

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