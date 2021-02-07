БРЮССЕЛЬ, 7 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля констатировал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза.

"Моя встреча с (главой МИД России Сергеем — ред.) Лавровым и послания российских властей во время этого визита подтверждают, что Европа и Россия отдаляются друг от друга", — написал он.

По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Алексей Навальный задержан по прилете в Россию

Глава евродипломатии также выразил сожаление в связи с тем, что "Россия не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога".

"На этой неделе я отправился в Москву, чтобы посредством дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в преодолении разногласий и негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, демонстрирует совершенно иное направление", — считает верховный представитель.

Боррель пояснил, что целью его поездки также было "прямо выразить решительное осуждение ЕС" в связи с вынесением приговора Алексею Навальному и в связи с "массовыми арестами тысяч демонстрантов".

"Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью, чтобы получить более конструктивный диалог с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы должны учитывать эти последствия", — добавил Боррель.

Он также отметил "агрессивно организованную" пресс-конференцию по итогам переговоров с российским главой МИД. "Хоть это и не является для нас неожиданным… нам, как ЕС, придется обратить внимание на последствия, продумать направление, которое мы хотим придать нашим отношениям с Россией, и действовать решительно вместе", — констатировал глава европейской дипломатии. Глава европейской дипломатии сделал заявление по итогам визита в Россию

Боррель сказал, что "безуспешно" просил главу МИД РФ пересмотреть высылку дипломатов.

В пятницу в российском министерстве иностранных дел сообщили, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима.

Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

При рассмотрении дела блогера суд посетили около 20 иностранных дипломатических работников и множество корреспондентов. При этом иностранные дипломаты и журналисты 4 февраля проигнорировали заседание Тимирязевского суда Москвы, арестовавшего на семь суток гражданина Франции и РФ Сирила Даниелу за участие в несогласованной акции.

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