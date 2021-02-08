МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Московские студенты в понедельник возвращаются к очному обучению, им разблокировали транспортные карты. Удаленка для московских школьников завершится 18 января

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице "демонстрирует постоянное улучшение", показатели заболеваемости на уровне сентября. В связи с этим в городе постепенно снимаются действующие ограничения.

СНОВА В ВУЗ

В начале ноября Минобрнауки предписало руководителям подведомственных вузов Москвы и Петербурга с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года перевести студентов на дистанционное обучение. Региональным вузам было рекомендовано принимать решение о возвращении к дистанционной форме по согласованию с местными органами Роспотребнадзора.

Студенты городских вузов и колледжей Москвы перешли по указу Собянина на дистанционную форму обучения еще с 13 ноября. Тогда правительство Москвы рекомендовало принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей.

С понедельника студенты московских вузов, подведомственных столичному департаменту образования, возвращаются к очному обучению. Их транспортные карты будут разблокированы.

ПРЕДЫДУЩИЕ СМЯГЧЕНИЯ

С 18 января учащиеся 1-11-х классов вернусь в школы на очное обучение. Также ранее были частично сняты ограничения на работу музеев, библиотек, других учреждений культуры. Кинотеатры, театры, концертные залы получили право увеличить количество посетителей до 50% от вместимости зала. Путин заговорил о возможности постепенного снятия ограничений по COVID

А с 27 января требование о переводе не менее 30 % сотрудников столичных компаний на удаленную работу стало носить рекомендательный характер. Кроме того, были отменены ограничения на ночную работу для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ

Студенты высших образовательных учреждений Московской области переходят на очную форму обучения с понедельника, 8 февраля, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина. Дептранс Москвы разъяснил, как студентам продлить проездные

Вузы Московской области проводили занятия в дистанционном формате с 9 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

"С 8 февраля в вузах Подмосковья возобновляется очное обучение студентов", — написала Каклюгина в Instagram.

Министр отметила, что обязательные меры безопасности по COVID-19 сохранят в вузах региона. Студентам и педагогам продолжат проводить термометрию, помещения будут регулярно дезинфицировать и проветривать.

В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья сообщила РИА Новости, что проездные студентов высших учебных заведений региона разблокируют накануне — 7 февраля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье. В феврале койки для пациентов с коронавирусом планируют сократить вдвое.

За все время в Московской области выявили почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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