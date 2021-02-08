МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские вузы, согласно приказу министерства науки и высшего образования, могут возобновить очное обучение с 8 февраля по согласованию с региональными органами Роспотребнадзора, однако, как отметили сами учебные заведения, многие из них предпочтут гибридный формат, когда потоковые лекции продолжат читать онлайн. Студенты столичного региона возвращаются к очному обучению

В начале ноября Минобрнауки предписало руководителям подведомственных вузов Москвы и Петербурга с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года перевести студентов на дистанционное обучение. Региональным вузам было рекомендовано принимать решение о возвращении к дистанционной форме по согласованию с местными органами Роспотребнадзора.

В конце января ведомством был выпущен приказ, согласно которому с 7 февраля вузы могут вернуться к очному режиму работы с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Как уточнили в пресс-службе министерства, фактически вузы, там где это позволяет ситуация, вернутся к очной работе с понедельника, 8 февраля. Однако они должны быть готовы возобновить дистанционный формат в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

О возвращении к очному формату обучения РИА Новости заявили Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российский университет дружбы народов.

Также о возвращении к очным занятиям на своих сайтах сообщили Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный технологический университет имени Н.Э. Баумана, Российский государственный гуманитарный университет, Московский государственный институт международных отношений, Московский государственный лингвистический университет, Финансовый университет при правительстве РФ, Московский государственный педагогический университет.

Высшая школа экономики сообщила, что собирается возобновить очные занятия с 29 марта.

Все вузы также отмечают, что в очный формат вернутся не все занятия, а лишь практические и лабораторные работы, потоковые лекции, на которых должно присутствовать в зависимости от вуза от 50-75 человек, продолжатся онлайн. Также в дистанционной форме в ряде вузов смогут продолжить работу преподаватели старше 65 лет.

Также возможность вернуться к очному обучению получили российские творческие вузы. Соответствующий приказ был подписан министерством культуры РФ. Приказ о возвращении к очному обучению с элементами дистанционного опубликовал на своем сайте Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова. Согласно приказу на сайте Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, часть программ вуза возвращается к очной форме с 15 февраля.

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