БРЮССЕЛЬ, 8 фев – ПРАЙМ. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву в воскресенье не исключил, что в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека. Глава европейской дипломатии заключил, что Россия отдаляется от Европы

"Мы будем обсуждать эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции", — написал Боррель.

Он напомнил, что Евросоюз обзавелся в конце прошлого года новым режимом санкций, который предполагает введение ограничений против физических лиц и организаций за нарушение прав человека.

В ходе совместной с главой МИД России Сергеем Лавовым пресс-конференции 5 февраля в Москве Боррель сообщил, что пока предложений по санкциям против РФ от стран-членов Евросоюза не поступало.

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