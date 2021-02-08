2021-02-08T01:05:46+03:00
2021-02-08T01:05:46+03:00
2021-02-08T01:05:46+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210208/832987434.html
Боррель не исключил новых санкций Евросоюза против России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву в воскресенье не исключил, что в ходе... ПРАЙМ, 08.02.2021
санкции против рф, евросоюз, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83224/70/832247085.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83224/70/832247085.jpg
https://1prime.ru/images/83224/70/832247084.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83224/70/832247084.jpg
https://1prime.ru/images/83224/70/832247083.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83224/70/832247083.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210207/832986829.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 8 фев – ПРАЙМ. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву в воскресенье не исключил, что в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека.
"Мы будем обсуждать эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции", — написал Боррель.
Он напомнил, что Евросоюз обзавелся в конце прошлого года новым режимом санкций, который предполагает введение ограничений против физических лиц и организаций за нарушение прав человека.
В ходе совместной с главой МИД России Сергеем Лавовым пресс-конференции 5 февраля в Москве Боррель сообщил, что пока предложений по санкциям против РФ от стран-членов Евросоюза не поступало.
Читайте также:
Глава европейской дипломатии сделал заявление по итогам визита в Россию