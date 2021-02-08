МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в 2020 году в денежном выражении сократился на 40,8% по сравнению с предыдущим годом, до 72,366 миллиарда долларов, а физический экспорт нефти снизился на 11,4%, до 238,607 миллиона тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Доходы "Газпрома" от экспорта газа упали почти на 40% в 2020 году

В декабре экспорт нефти в денежном выражении незначительно сократился на 0,4% по сравнению с ноябрем и снизился на 38,7% по сравнению с декабрем предыдущего года — до 5,889 миллиарда долларов. Физический экспорт нефти в декабре сократился на 8,7% в месячном выражении и на 14,3% в годовом — до 18,084 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов из РФ в 2020 году снизился в годовом выражении на 0,8%, до 141,755 миллиона тонн, а в денежном — на 32,3%, до 45,346 миллиарда долларов.

В декабре экспорт нефтепродуктов вырос на 45,7% по отношению к ноябрю — до 14,882 миллиона тонн, в денежном выражении — на 52,5%, до 4,665 миллиарда долларов.

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в прошлом году сократились на 22,5% по сравнению с 2019 годом и составили 12,389 миллиарда долларов, сообщает ФТС. Экономист рассказал, чем грозит России рост цен на нефть

При этом в физическом выражении объем экспорта угля из РФ за 2020 год снизился на 3% — до 199,131 миллиона тонн.

В том числе в декабре 2020 года на экспорт было поставлено 21,624 миллиона тонн угля (рост по сравнению с ноябрем на 24,9%) на общую сумму 1,177 миллиарда долларов (рост на 15,6%).

В 2019 году Россия экспортировала 205,394 миллиона тонн угля (рост за год на 2,9%) на общую сумму 15,987 миллиарда долларов (снижение на 6,2%).

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России за 2020 год сократился в 1,65 раза по сравнению с 2019 годом — до 12,12 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в 2020 году упали почти вдвое, на 46,4%, до 488,7 миллиона долларов. Названы объемы поставок электроэнергии из России на Украину

В декабре экспорт составил 1,45 миллиарда кВт.ч, что на 13% ниже показателя за декабрь 2019 года. При этом показатель декабря 2020 года превышает ноябрьский в 1,5 раза. В денежном выражении экспорт в декабре составил 62 миллиона долларов, превысив показатель за ноябрь на 41%.

Импорт электроэнергии в РФ за январь-декабрь год к году сократился на 15%, до 1,378 миллиарда кВт.ч в натуральном выражении, а в денежном — на треть, до 22,6 миллиона долларов.

При этом в декабре импорт электроэнергии в физическом выражении по сравнению с ноябрем вырос на 24% и составил 163 миллиона кВт.ч. В денежном выражении импорт в декабре составил 1,9 миллиона долларов, увеличившись на 8,9% по отношению к ноябрю.