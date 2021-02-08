МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Экспорт легковых машин из России в 2020 году снизился на 41,2% — до 65 тысяч, импорт — на 19,7%, до 243,2 тысячи единиц, следует из данных Федеральной таможенной службы. Профицит торгового баланса России в 2020 году упал на 41,4%

В денежном выражении экспорт легковых машин за прошлый год упал на 39% — до 987 миллионов долларов. При этом в декабре наблюдался рост поставок к ноябрю 2020 года — на 1% в штуках (до 6,8 тысячи единиц) и на 16,6% в деньгах — до 115,8 миллиона долларов, следует из данных таможенной статистики.

Экспорт грузовиков за прошлый год снизился не столь значительно — на 17,7% в штуках и на 19% в денежном выражении — до 12,2 тысячи штук на 324 миллиона долларов. В декабре, как и в случае с легковыми авто, наблюдался рост в месячном выражении — на 31,3% в штуках и на 43,5% в деньгах, до 1,6 тысячи грузовиков на 45,8 миллиона долларов.

Как следует из данных ФТС, за 2020 год импорт легковых машин в деньгах упал на 31,4% — до 5,4 миллиарда долларов. В декабре динамика ввоза машин оставалась практически нейтральной по отношению к ноябрю: в количественном выражении поставки выросли на 0,2%, до 28,9 тысячи штук, а в деньгах — снизились на 1,1%, до 676 миллионов долларов.

Импорт грузовиков снизился в прошлом году на 19,4% — до 24,1 тысячи единиц, в деньгах — на 38%, до 1,2 миллиарда долларов. Однако декабрь продемонстрировал рост в месячном выражении — почти на 20% в штуках и на 33,3% в деньгах, до 3,5 тысячи грузовиков на 164,8 миллиона долларов.