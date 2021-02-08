МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия в 2020 году увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 20,9% по сравнению с 2019 годом — до 38,554 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. ФТС в январе сократила перечисления в федеральный бюджет на 7,8%

В денежном выражении поставки пшеницы за рубеж за год повысились на 28,2%, составив 8,21 миллиарда долларов. Экспорт пшеницы в декабре составил 4,867 миллиона тонн, что выше показателя ноября текущего года на 13,5%.

В денежном выражении экспорт в декабре вырос на 21,3% по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,168 миллиарда долларов.

Поставки за рубеж растительного масла в январе-декабре увеличились на 18,3%, до 3,665 миллиона тонн. В денежном выражении они выросли на 27,5% и составили 2,813 миллиарда долларов.

В декабре экспорт масла вырос по сравнению с ноябрем на 23,2% в натуральном выражении и на 34% — в денежном, до 358,5 тысячи тонн на 355,3 миллиона долларов соответственно.

Одновременно Россия в 2020 году снизила импорт пшеницы на 0,9% — до 189,9 тысячи тонн (на 64,8 миллиона долларов), а в декабре — снизила на 2,4% по сравнению с ноябрем, до 42,1 тысячи тонн (на 16,7 миллиона долларов).

Импорт ячменя за 12 месяцев вырос на 39,5% — до 48,7 тысячи тонн (на 7,5 миллиона долларов), в декабре — снизился на 61,2% к ноябрю, до 3 тысяч тонн (на 0,6 миллиона долларов).

Ввоз кукурузы в 2020 году повысился на 54,7%, до 51,3 тысячи тонн (на 131,7 миллиона долларов), в декабре — в 3,8 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 4,8 тысячи тонн (на 15,3 миллиона долларов).

Импорт растительного масла в январе-декабре упал на 47,4%, до 1,3 тысячи тонн (на 1,5 миллиона долларов), в декабре — на 12,4% к ноябрю, до 0,1 тысячи тонн (на 0,1 миллиона долларов).

Экспорт злаков из России в 2019 году составил 39,4 миллиона тонн (включая 31,9 миллиона тонн пшеницы и меслина), поставки зерна в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) — 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн.

Минсельхоз ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.

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