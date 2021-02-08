МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия в 2020 году снизила импорт свежего и мороженого мяса на 29,8% по сравнению с показателем за 2019 год — до 269,5 тысячи тонн, объем закупок мяса птицы увеличился на 0,6% — до 228,8 тысячи тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

Ввоз рыбы в РФ за 12 месяцев снизился на 11,4% — до 394,4 тысячи тонн, а экспорт рыбы за этот период вырос на 8,5% — до 1,717 миллиона тонн. Экспорт легковых машин из России рухнул более чем на 40%

Импорт сгущенного молока и сливок уменьшился на 17,1% — до 148,3 тысячи тонн, сливочного масла — увеличился на 11%, до 133,2 тысячи тонн, сыров и творога — на 12,4%, до 313,1 тысячи тонн.

Импорт цитрусовых в 2020 году вырос на 0,2%, составив 1,7 миллиона тонн, ввоз бананов вырос на 0,2%, до 1,516 миллиона тонн, яблок — на 9,5%, до 1,026 миллиона тонн.

Ввоз изделий из мяса и мясных консервов увеличился на 7,8% — до 19,5 тысячи тонн. Импорт кофе вырос на 6,1% — до 231,1 тысячи тонн, чая — на 0,8%, до 151,6 тысячи тонн.

Одновременно импорт сахара-сырца увеличился на 15,7% — до 8,5 тысячи тонн, белого сахара — уменьшился на 27,1%, до 168,6 тысячи тонн.

Ввоз какао-бобов увеличился на 6,5% — до 70 тысяч тонн, какао-масла — снизился на 6,2%, до 35 тысяч тонн, а импорт продуктов, содержащих какао — на 1,8%, до 126,4 тысячи тонн.

В свою очередь, импорт соевых бобов в Россию в 2020 году вырос на 2,1% и составил 2,072 миллиона тонн, пальмового масла — снизился на 3,4%, до 1,025 миллиона тонн.

Экспорт водки из России за год уменьшился на 2,8% — до 2,293 миллиона декалитров. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в долларовом выражении упал на 6,7% — до 2,832 миллиарда долларов, сигарет и сигар — на 9,4%, до 56,9 миллиона долларов.

Ввоз табачного сырья сократился в натуральном выражении на 4% — до 151,3 тысячи тонн.

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