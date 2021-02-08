МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Объем производства алкогольной продукции в России в январе снизился на 3,2%, до 9,005 миллиона декалитров, но вина показали положительную динамику, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1%

Производство тихих вин в январе по сравнению с январем 2020 года выросло на 35,8%, до 1,55 миллиона декалитров, а фруктовых (плодовых) вин — на 15,9%, до 0,64 миллиона декалитров. Также увеличился и объем производства винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, — на 20%, до 0,479 миллиона декалитров.

Между тем, объем производства водки снизился на 12%, до 3,87 миллиона декалитров, а коньяка — на 26,1%, до 0,457 миллиона декалитров. Сократился и выпуск шампанских и игристых вин — на 45,4%, до 0,462 миллиона декалитров.

Экспертные данные не учитывают выпуск пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи.

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