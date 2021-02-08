2021-02-08T17:55:22+03:00
2021-02-08T17:55:22+03:00
2021-02-08T17:55:22+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210208/832995384.html
Названы страны, с которыми Россия нарастила торговлю в 2020 году
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия в 2020 году нарастила торговлю с 10 странами, следует из данных на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). Больше всего торговля выросла с государством Бруней... ПРАЙМ, 08.02.2021
фтс, торговля, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия в 2020 году нарастила торговлю с 10 странами, следует из данных на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).
Больше всего торговля выросла с государством Бруней (+6261,4%). Торговля с Гонконгом выросла на 84,7%, с Великобританией — на 53,6%, с Туркменией — на 39,6%.
Торговля с Новой Зеландией увеличилась на 31,7%, с Узбекистаном выросла на 15,6%, с Вьетнамом — на 15,2%, с Люксембургом рост торговли составил 10,9%, с Ираном — 5,6%, и, наконец, торговля РФ и Эстонии выросла на 4,8%.
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