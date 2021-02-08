МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия в 2020 году нарастила торговлю с 10 странами, следует из данных на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). Аналитики оценили сообщения о массовой распродаже торговых центров

Больше всего торговля выросла с государством Бруней (+6261,4%). Торговля с Гонконгом выросла на 84,7%, с Великобританией — на 53,6%, с Туркменией — на 39,6%.

Торговля с Новой Зеландией увеличилась на 31,7%, с Узбекистаном выросла на 15,6%, с Вьетнамом — на 15,2%, с Люксембургом рост торговли составил 10,9%, с Ираном — 5,6%, и, наконец, торговля РФ и Эстонии выросла на 4,8%.

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