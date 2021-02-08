МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рост цен на стройматериалы до 50% уже привёл к увеличению цен на квартиры, заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко. Эксперты предупредили о стагнации рынка жилья в России

"С прошлого года на рынке строительных материалов происходит рост цен на металлопрокат и другие строительные материалы. По информации, представленной строительным сообществом, цены на строительные материалы за несколько последних месяцев прошлого года выросли по некоторым позициям на 50%, а на арматуру до 100%", — сказал сенатор в ходе расширенного заседания комитета.

По словам Мельниченко, этот фактор уже сказывается на сегодняшнем росте цен на жилье. "Например, доля металлопроката в цене квадратного метра составляет до 10%, в связи с этим ряд застройщиков только по этой причине уже поднял цены на квартиры на 10-15%", — заявил он.

Как отметил сенатор, рост цен на металлоконструкции, используемые в жилищном строительстве, объясняется динамикой цен на мировом рыке, в которую российская металлургическая отрасль глубоко интегрирована.

"После снятия в большинстве стран мира летом 2020 года ряда ограничительных мер повысился спрос на металлопродукцию. При этом активизировалась деятельность так называемых компаний-посредников, взвинчивающих цены на металлопродукцию. Свою роль сыграло и ослабление курса рубля", — пояснил Мельниченко.

Он полагает, что для сдерживания роста цен на жилье необходимо выработать действенные меры, направленные на установление на отечественном рынке "адекватных, приемлемых" цен на продукцию металлургических предприятий, до 69% которой реализуется внутри России.

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