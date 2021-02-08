МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке питьевой воды в РФ до 1 июня 2021 года, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов. Закончился срок действия части послаблений по маркировке лекарств

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в конце декабря одобрила включение воды в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в России. Эксперимент по маркировке питьевой упакованной воды проходит в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. Теперь срок его проведения предлагается продлить до 1 июня.

Причина переноса — необходимость неразрывного перехода участников эксперимента к этапу обязательной маркировки, так как нынешний временной разрыв между окончанием эксперимента и началом обязательной маркировкой лишит участников эксперимента ряда существенных преимуществ, говорится в проекте постановления.

Согласно разработанной ЦРПТ дорожной карте, обязательная регистрация производителей и импортеров питьевой упакованной воды в системе оператора может начаться с 1 мая 2021 года, с 1 сентября участников рынка могут обязать маркировать упакованную минеральную воду, с 1 декабря — прочую упакованную воду.

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