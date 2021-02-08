МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.

В ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Путину на уровень зарплат. Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия

По ее словам, ее зарплата как старшего научного сотрудника сегодня составляет 25 тысяч рублей, также с этого года ей положена надбавка в 6 тысяч рублей.

"Что касается уровня заработной платы и ссылки на то, что она была декларирована, но средства не выделяются — вот это надо очень хорошо проверить, посмотреть, как принимались решения на уровне ваших учреждений. Этот вопрос сейчас, эту шайбу, я сейчас направлю и министру Фалькову, и министру Силуанову. За последнее время как мы увеличили средства на это направление деятельности?" — сказал на это Путин.

Силуанов доложил, что ученые Новосибирской области "обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону", а Проскурина, озвучившая данную проблему, по его словам, работает на полставки. Однако ученая возразила, что она работает полный рабочий день.

Тогда Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, каков средний уровень заработной платы в регионе. Тот ответил, что он составляет 39 тысяч рублей.

"Тридцать девять тысяч?" — переспросил президент, отметив, что в таком случае у ученых должна быть зарплата почти 80 тысяч рублей. "78 тысяч должно быть. Где деньги-то?.. Где деньги, Зин?" — уточнил Путин, вновь попросив разъяснений у министра финансов.

"Давайте вы вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом. Хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам", — распорядился глава государства.

Он отметил, что будет ждать подробный доклад по данной ситуации.

Путин также посоветовал обратившейся к нему Проскуриной, если ее после сегодняшнего разговора будут "пытаться ущемлять", сразу звонить " в администрацию президента".

"И я с вами переговорю по телефону, соединюсь. Мы доведем до вас возможности, как это сделать", — пообещал он.

Глава государства также попросил своего помощника Андрея Фурсенко позвонить ей и свой "телефончик-то оставить".

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