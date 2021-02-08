МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.
В ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Путину на уровень зарплат.
По ее словам, ее зарплата как старшего научного сотрудника сегодня составляет 25 тысяч рублей, также с этого года ей положена надбавка в 6 тысяч рублей.
"Что касается уровня заработной платы и ссылки на то, что она была декларирована, но средства не выделяются — вот это надо очень хорошо проверить, посмотреть, как принимались решения на уровне ваших учреждений. Этот вопрос сейчас, эту шайбу, я сейчас направлю и министру Фалькову, и министру Силуанову. За последнее время как мы увеличили средства на это направление деятельности?" — сказал на это Путин.
Силуанов доложил, что ученые Новосибирской области "обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону", а Проскурина, озвучившая данную проблему, по его словам, работает на полставки. Однако ученая возразила, что она работает полный рабочий день.
Тогда Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, каков средний уровень заработной платы в регионе. Тот ответил, что он составляет 39 тысяч рублей.
"Тридцать девять тысяч?" — переспросил президент, отметив, что в таком случае у ученых должна быть зарплата почти 80 тысяч рублей. "78 тысяч должно быть. Где деньги-то?.. Где деньги, Зин?" — уточнил Путин, вновь попросив разъяснений у министра финансов.
"Давайте вы вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом. Хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам", — распорядился глава государства.
Он отметил, что будет ждать подробный доклад по данной ситуации.
Путин также посоветовал обратившейся к нему Проскуриной, если ее после сегодняшнего разговора будут "пытаться ущемлять", сразу звонить " в администрацию президента".
"И я с вами переговорю по телефону, соединюсь. Мы доведем до вас возможности, как это сделать", — пообещал он.
Глава государства также попросил своего помощника Андрея Фурсенко позвонить ей и свой "телефончик-то оставить".
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