МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Отраслевые союзы компаний мясной отрасли в РФ рассчитывают, что экспортные пошлины на зерно обеспечат приемлемый уровень рентабельности отрасли и восстановят баланс его стоимости для производителей зерновых культур, сообщили журналистам руководители объединений. В России утвердили гибкую пошлину на экспорт зерна

Правительство РФ в понедельник утвердило "зерновой демпфер" — гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая заработает со 2 июня, а также новые субсидии производителям зерна, в рамках которых будут распределяться все доходы бюджета от экспортных пошлин по зерновым культурам. Пошлина для пшеницы будет взиматься при мировой цене выше 200 долларов за тонну — ставка составит 70% от разницы между расчетной экспортной ценой и этой базовой ценой, для ячменя и кукурузы механизм тот же, но базовая цена составит 185 долларов.

Другим постановлением премьер утвердил правила поддержки сельхозпроизводителей в рамках механизма зернового демпфера. Согласно документу, регионам в этих целях будут выделяться все доходы бюджета от пошлин на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника и сои.

При этом совокупный объем господдержки производителей зерновых культур не будет превышать 50% их затрат на производство и реализацию.

"Введение пошлины на экспорт зерна давно ожидалось многими компаниями отрасли свиноводства, особенно находящимися в самой трудной инвестиционной фазе. Обсуждаемые механизмы, прежде всего, направлены на формирование понятных и прогнозируемых условий на рынке, при которых будет достигнут баланс интересов всех участников", — сказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.

Глава НСС рассчитывает, что применение пошлины позволит установить комфортный для животноводов уровень цен на зерно, который будет приемлемым и для производителей зерновых, сохранив возможности для развития и наращивания объемов производства.

"Введение экспортных пошлин на зерно – это мера, которая поможет многим компаниям мясной отрасли поддержать приемлемый уровень рентабельности и избежать сокращения производства", — считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, указав на важность того, чтобы интересы отрасли растениеводства, являющейся основой продовольственной безопасности страны, были учтены максимальным образом.

"Мы ожидаем, что пошлина восстановит баланс стоимости зерна, позволит снизить себестоимость производства мяса птицы и сохранить стабильный уровень цен на нашу продукцию для населения внутри страны", — сказал журналистам гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

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