Розничные продажи в Великобритании упали в январе
МОСКВА, 9 фев — Dow Jones. Розничные продажи в Великобритании в январе сместились на негативную территорию, так как пандемия коронавируса ударила по ритейлерам, торгующим товарами не первой необходимости сильнее, чем в предыдущие несколько месяцев. Об этом свидетельствует последний отчет KPMG и Британского консорциума розничной торговли (BRC).
"Впервые с прошлой весны мы увидели совокупное снижение продаж по итогам месяца, и даже сохраняющегося спроса на продукты питания и товаров для дома оказалось недостаточно, чтобы остановить это падение", — говорит аналитик KPMG Пол Мартин.
Розничные продажи упали в январе на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до самого низкого уровня с мая 2020 года. Новый штамм Covid-19 подорвал доверие потребителей, вынудив домохозяйства сдерживать расходы, особенно на одежду и обувь, говорится в отчете.
"Три периода длительных ограничительных мер и сохраняющаяся неопределенность вокруг того, когда откроются магазины, ставят ритейлеров в сложную ситуацию", — сказала глава BRC Хелен Дикинсон.
За три месяца, предшествующие январю, продукты питания выросли на 7,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, или на 7,5% на сопоставимой основе, оставшись в январе на территории роста, говорится в отчете.
Между тем продажи непродовольственных товаров за трехмесячный период выросли на 5,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как в совокупности, так и на сопоставимой основе.
— Автор Matteo Castia, matteo.castia@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
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