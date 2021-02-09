МОСКВА, 9 фев — Dow Jones. Розничные продажи в Великобритании в январе сместились на негативную территорию, так как пандемия коронавируса ударила по ритейлерам, торгующим товарами не первой необходимости сильнее, чем в предыдущие несколько месяцев. Об этом свидетельствует последний отчет KPMG и Британского консорциума розничной торговли (BRC). Европейские биржи в основном выросли на статистике из Германии

"Впервые с прошлой весны мы увидели совокупное снижение продаж по итогам месяца, и даже сохраняющегося спроса на продукты питания и товаров для дома оказалось недостаточно, чтобы остановить это падение", — говорит аналитик KPMG Пол Мартин.

Розничные продажи упали в январе на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до самого низкого уровня с мая 2020 года. Новый штамм Covid-19 подорвал доверие потребителей, вынудив домохозяйства сдерживать расходы, особенно на одежду и обувь, говорится в отчете.

"Три периода длительных ограничительных мер и сохраняющаяся неопределенность вокруг того, когда откроются магазины, ставят ритейлеров в сложную ситуацию", — сказала глава BRC Хелен Дикинсон.

За три месяца, предшествующие январю, продукты питания выросли на 7,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, или на 7,5% на сопоставимой основе, оставшись в январе на территории роста, говорится в отчете.

Между тем продажи непродовольственных товаров за трехмесячный период выросли на 5,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как в совокупности, так и на сопоставимой основе.

— Автор Matteo Castia, matteo.castia@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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