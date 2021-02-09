МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития оценивает спад инвестиций в России в 2020 году в 4,3%, заявил глава ведомства Максим Решетников.

"Удалось также добиться существенной поддержки инвестиций. Мы оцениваем их сокращение на уровне 4,3%, и это, в текущих условиях, хороший результат", — сказал он в ходе выступления в Госдуме.