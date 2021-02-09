2021-02-09T12:24:28+03:00
2021-02-09T12:24:28+03:00
2021-02-09T12:24:28+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210209/833001628.html
Спад инвестиций в Россию в прошлом году достиг 4,3%
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Минэкономразвития оценивает спад инвестиций в России в 2020 году в 4,3%, заявил глава ведомства Максим Решетников. "Удалось также добиться существенной поддержки инвестиций. Мы... ПРАЙМ, 09.02.2021
инвестиции, минэкономразвития рф, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития оценивает спад инвестиций в России в 2020 году в 4,3%, заявил глава ведомства Максим Решетников.
"Удалось также добиться существенной поддержки инвестиций. Мы оцениваем их сокращение на уровне 4,3%, и это, в текущих условиях, хороший результат", — сказал он в ходе выступления в Госдуме.