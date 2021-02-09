2021-02-09T14:13:00+03:00
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Решетников рассказал о последствиях льготной ипотеки
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Льготная ипотека под 6,5% вызвала локальные перегревы рынка в ряде регионов, при принятии решения о ее продолжении нужно учитывать уровень доходов населения, заявил в ходе... ПРАЙМ, 09.02.2021
льготная ипотека, недвижимость, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Льготная ипотека под 6,5% вызвала локальные перегревы рынка в ряде регионов, при принятии решения о ее продолжении нужно учитывать уровень доходов населения, заявил в ходе выступления в Госдуме глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"В ряде субъектов она (программа льготной ипотеки — ред.), конечно, вызвала локальные перегревы рынка, особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен и так далее. С этим мы разбираемся, министерство строительства разбирается. Зачастую цены были, что называется, крайне низки, не было рентабельности, вообще не было первичного рынка в ряде регионов. И сейчас есть какая-то доходность и есть какая-то заинтересованность строить", — сказал он.
Решетников подчеркнул, что наибольшими бенефициарами этой программы выступили крупные города, которые за счет этого "продолжают втягивать" население в себя.
"Нам при продолжении (программы льготной ипотеки — ред.) надо учитывать как раз локальную ситуацию на рынках труда — не просто там уровень цен, но и связи с заработными платами, в связи с тем, кому конкретно доступна эта ипотека", — уточнил министр.
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