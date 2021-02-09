МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Статистическое ведомство опубликовало ежемесячный доклад, содержащий оперативные данные о социально-экономическом положении РФ. Росстат сообщил о росте реальных назначенных пенсий, увеличении продаж интернет-магазинов, бытовой техники и одежды. Рекордное снижение отмечается на туристическом и ресторанном рынках, бытовые услуги также снизились.

ПЕНСИИ

Реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России в 2020 году вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом, следует из доклада Росстата.

При этом средний размер назначенных пенсий в 2020 году составил 14 986 рублей и вырос в годовом выражении на 5,8%.

Для сравнения, в 2019 году рост среднего размера назначенных пенсий в годовом выражении составил 6%, в реальном выражении они выросли на 1,5%.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2020 году были проиндексированы на 6,6%. В текущем году они были проиндексированы с 1 января на 6,3%.

Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%, сообщал ранее Росстат. Экс-депутат сказал, кто из россиян может иметь пенсию, как у чиновников

ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ

Интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли России в декабре выросли в 1,7 раза в годовом выражении, а по сравнению с ноябрем прошлого года они увеличились на 9,5%, говорится в докладе.

"В декабре 2020 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям по сравнению с ноябрем 2020 года выросли на 9,5% (в сопоставимых ценах), с декабрем 2019 года — рост составил в 1,7 раза", — написано в отчете.

Росстат добавляет, что в результате доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций составила 5,9% против 3,6% в декабре 2019 года. В ноябре прошлого года данный показатель составлял 6,5%.

"В общем объеме интернет-торговли более 60% приходится на долю DNS, Ozon, Wildberries, "М.Видео", "Ситилинк", — отмечается в документе.

Оборот розничной торговли в России в 2020 году сократился на 4,1% в сопоставимых ценах по сравнению с 2019 годом, в декабре — на 3,6% по сравнению с декабрем 2019 года.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 2020 году уменьшился на 2,6%, оборот непродовольственной розницы снизился на 5,2%.

ОДЕЖДА И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли России в декабре выросли в 1,7 раза в годовом выражении, а по сравнению с ноябрем прошлого года они увеличились на 9,5%.

"В декабре 2020 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям по сравнению с ноябрем 2020 года выросли на 9,5% (в сопоставимых ценах), с декабрем 2019 года — рост составил в 1,7 раза", — говорится в докладе.

Ведомство добавляет, что в результате доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций составила 5,9% против 3,6% в декабре 2019 года. В ноябре прошлого года данный показатель составлял 6,5%.

"В общем объеме интернет-торговли более 60% приходится на долю DNS, Ozon, Wildberries, "М.Видео", "Ситилинк", — отмечается в документе.

Оборот розничной торговли в России в 2020 году сократился на 4,1% в сопоставимых ценах по сравнению с 2019 годом, в декабре — на 3,6% по сравнению с декабрем 2019 года. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 2020 году уменьшился на 2,6%, оборот непродовольственной розницы снизился на 5,2%. Lada начала продажи новой Niva Travel

ПОЧТА И КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ

Почтовая связь и курьерские услуги оказались единственным видом платных услуг населению, которые показали рост по итогам 2020 года.

В прошлом году выручка предприятий, оказывающих курьерские услуги и услуги почтовой связи, составила 58,2 миллиарда рублей и выросла на 3,6% в годовом выражении.

Среди бытовых услуг, объем которых снизился на 14,6%, минимальное падение выручки показали предприятий по прокату, включая каршеринг. Их выручка составила 28,7 миллиарда рублей, что на 5,7% меньше, чем в 2019 году.

Как указывает ведомство, пандемия коронавируса существенно сказалась на видовой структуре платных услуг населению. По сравнению с 2019 годом на треть и более снизились объемы платных услуг, оказанных населению туристскими организациями (снижение на 52,4% год к году), организациями культуры (спад на 53,3%), физической культуры и спорта (снижение на 32,6%), гостиницами (спад на 35,1%), санаторно-курортными (снижение на 40,2%) и транспортными организациями (спад на 39,1% год к году).

По данным статистического ведомства, платные услуги населению снизились в 2020 году на 17,3% и составили 8,7 триллиона рублей.

ТУРИЗМ И ДОСУГ

Объем платных туристических услуг в России в 2020 году снизился более чем в два раза по сравнению с 2019 годом и составил 86,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные доклада. Россия возобновляет курсирование пассажирских поездов с Белоруссией

Выручка организаций, оказывающий туристические услуги, упала на 52,4% в годовом выражении. Сильнее сферы туристических услуг просели предприятия культуры — их выручка снизилась на 53,3% году к году и составила 88,1 миллиарда рублей.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения составил по итогам 2020 года 157,5 миллиарда рублей и снизился на 35,1%.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил о том, что ряд отраслей экономики на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме.

В частности, по его словам, речь идет о предприятиях общественного питания, сферы услуг и развлечений, гостиничном бизнесе.

По словам Решетникова, правительство в настоящее время готовит предложения по дополнительным мерам поддержки этих секторов экономики.

Также по сравнению с 2019 годом на треть и более снизились объемы платных услуг, оказанных населению организациями физической культуры и спорта, санаторно-курортными и транспортными организациями.

РЕСТОРАННЫЙ РЫНОК

Ресторанный рынок в декабре упал на 20,9% к аналогичному периоду 2019 года после снижения на 16,4% в ноябре, за 2020 год спад составил 20,7%, говорится в докладе. Эксперт назвал главные проблемы российских ресторанов

"Оборот общественного питания в 2020 году составил 1,350 триллиона рублей, или 79,3% к 2019 году, в декабре 2020 года — 136,3 миллиарда рублей, или 79,1% к соответствующему периоду предыдущего года", — уточняется в документе.

Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Уменьшение показателя в годовом выражении в марте произошло впервые с апреля 2017 года. При этом падение ресторанного рынка на 52,9% в мае, когда ограничения на работу ресторанов еще сохранялись, стало рекордным за все время наблюдений.

ЗАПАСЫ

Товарные запасы в российских организациях розничной торговли на конец декабря 2020 года были сформированы на 36 торговых дней.

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