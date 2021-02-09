МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в РФ можно будет отправить через платформу государственных услуг, соответствующий документ опубликован во вторник на портале правовой информации. Россияне смогут зарегистрировать собственное СМИ на портале госуслуг

"Заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа, который передается в фонд с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", и подписывается простой электронной подписью правопреемника", — говорится в документе.

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