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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210209/833006380.html
Россияне смогут подать заявление о выплате пенсионных накоплений онлайн
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Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в РФ можно будет отправить через платформу государственных услуг, соответствующий документ опубликован во вторник на портале... ПРАЙМ, 09.02.2021
госуслуги, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в РФ можно будет отправить через платформу государственных услуг, соответствующий документ опубликован во вторник на портале правовой информации.
"Заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа, который передается в фонд с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", и подписывается простой электронной подписью правопреемника", — говорится в документе.
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