УФА, 10 фев – ПРАЙМ. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита. В Британии нашли новый вызывающий беспокойство штамм коронавируса

"Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер. С завтрашнего дня, 10 февраля, снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений. Спортивные соревнования будут разрешены для жителей всех возрастов, за исключением категории 65+, и при соблюдении заполнения зрителями половины залов", — сказал Бречалов в ходе прямого эфира на своих страницах в соцсетях.

По его словам, в Удмуртии при торжественной регистрации брака количество гостей может быть увеличено вдвое — до 20. В детсадах персонал вместе с родителями вправе определить, могут ли родители присутствовать на мероприятиях с обязательным соблюдением мер безопасности. То же самое касается и дополнительных секций, и кружков. По решению коллектива и родителей занятия могут быть возобновлены.

Глава региона рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике на данный момент контролируемая и относительно стабильная. "Свободно 982 койки, это почти половина коек в COVID-центрах. Если динамика по заболеваемости не будет ухудшаться, то с 15 февраля часть ковидных коек будут переведены в штатный режим работы. Планируется оставить 1621 койку в COVID-центрах", — сказал он, отметив, что к декабрю 2020 года коек для лечения больных с коронавирусом было почти 3 тысячи.

Одной из причин стабилизации ситуации Бречалов назвал вакцинацию. "На сегодняшний день в республике работает 41 пункт вакцинации во всех муниципальных образованиях. Уже получено боле 29 тысяч доз вакцины. Привито всего 10 027 человек, это первый компонент, 986 человек привиты вторым компонентом", — пояснил руководитель Удмуртии.

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