МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Увеличить пенсии россиян можно с помощью корректировки бюджета, а также установления справедливых отчислений в ПФР для богатых граждан. Об этом рассказал URA.RU депутат Госдумы и руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Россияне смогут подать заявление о выплате пенсионных накоплений онлайн

Он напомнил, что даже в настоящее время федеральный бюджет каждый год выделяет Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из необходимых 8 триллионов на социальные выплаты и пенсии.

"Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства. Только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету 2 триллиона рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии", — отметил он.

Также Миронов предложил повысить величину взносов в ПФР для богатых россиян. По информации политика, большинство граждан сейчас отдает фонду 22% от своих доходов. При этом с доходов выше 1 миллиона 465 тысяч рублей в год отчисления составляют всего 10%.

"Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпорации, которые получают десятки и сотни миллионов рублей платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех", — сказал Миронов.

Еще одним источником увеличения пенсий, по его словам, может стать срезание непрофильных расходов ПФР. Он отметил, что работа фонда непрозрачна, много денег уходит на огромные зарплаты руководителей, роскошные здания и услуги пиарщиков. Их, по мнению Миронова, разумнее направить на повышение пенсий.

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