Эксперт рассказал, чем можно восполнить растущую нехватку мяса
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Альтернативные пищевые продукты, в том числе растительное мясо, помогут миру предотвратить продовольственный кризис, и здесь Россия должна использовать свои аграрные преимущества, заявил РИА Новости сооснователь Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП), участник рабочей группы "Фуднет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Артём Пономарёв.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в июле выпустили отчет, в котором назвали 27 стран, находящихся под угрозой возможного продовольственного кризиса в связи с COVID-19. По оценкам международных экспертов, первые признаки мирового продовольственного кризиса могут появиться в течение 20 лет.
"Многие скептически относятся к этим прогнозам, особенно видя заполненные продуктами полки в федеральных торговых сетях. Однако прогнозируется, что к 2050 году население вырастет до 9,7 миллиарда человек, что составит плюс 70% роста потребности в еде. Такое количество людей невозможно прокормить сельскохозяйственными животными, так как уже сейчас 30% суши занято под животноводство, а более 70% лесов и воды тратится на его нужды", — сказал Пономарев.
Он считает, что альтернативные пищевые продукты, приготовленные из растительного сырья, альтернативная еда "не только поможет отсрочить продовольственный кризис — она поможет его предотвратить". Для производства растительного мяса обычно используют белок, содержащийся в горохе или соевых бобах.
Такие продукты — растительное мясо, рыба, молоко — являются существенно более выгодными с точки зрения производства, заметил эксперт, так как не требуют больших капзатрат и гораздо менее ресурсоемки. Но Россия, являясь в настоящее время крупнейшим в мире производителем пшеницы и вторым по величине производителем гороха, по его мнению, не в полной мере использует этот огромный потенциал.
"Мне кажется, что недостаточное внимание к сегменту пищевой отрасли – серьезная ошибка, потому что развитие альтернативной "пищевки" не только усилит позиции российского рынка в мировом масштабе, но и позволит российским компаниям покрыть недостатки на зарубежных рынках", — сказал Пономарев.
К числу альтернативных продуктов питания относятся также и культивируемые (искусственные — ред.) продукты — "клеточное" мясо и молоко: и если всего 10 лет назад стоимость культивируемой котлеты составляла десятки тысяч долларов, то сегодня — это уже сотня долларов, заметил он. "Это колоссальный рывок, произошедший буквально за несколько лет. Многие эксперты считают, что растительное мясо является переходным звеном к клеточным технологиям и культивируемому мясу", — добавил глава АПАПП.
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