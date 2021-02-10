МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Альтернативные пищевые продукты, в том числе растительное мясо, помогут миру предотвратить продовольственный кризис, и здесь Россия должна использовать свои аграрные преимущества, заявил РИА Новости сооснователь Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП), участник рабочей группы "Фуднет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Артём Пономарёв. Минэкономразвития раскрыло причины скачка цен на продукты

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в июле выпустили отчет, в котором назвали 27 стран, находящихся под угрозой возможного продовольственного кризиса в связи с COVID-19. По оценкам международных экспертов, первые признаки мирового продовольственного кризиса могут появиться в течение 20 лет.

"Многие скептически относятся к этим прогнозам, особенно видя заполненные продуктами полки в федеральных торговых сетях. Однако прогнозируется, что к 2050 году население вырастет до 9,7 миллиарда человек, что составит плюс 70% роста потребности в еде. Такое количество людей невозможно прокормить сельскохозяйственными животными, так как уже сейчас 30% суши занято под животноводство, а более 70% лесов и воды тратится на его нужды", — сказал Пономарев.

Он считает, что альтернативные пищевые продукты, приготовленные из растительного сырья, альтернативная еда "не только поможет отсрочить продовольственный кризис — она поможет его предотвратить". Для производства растительного мяса обычно используют белок, содержащийся в горохе или соевых бобах. Овощи и подсолнечное масло снова дорожают

Такие продукты — растительное мясо, рыба, молоко — являются существенно более выгодными с точки зрения производства, заметил эксперт, так как не требуют больших капзатрат и гораздо менее ресурсоемки. Но Россия, являясь в настоящее время крупнейшим в мире производителем пшеницы и вторым по величине производителем гороха, по его мнению, не в полной мере использует этот огромный потенциал.

"Мне кажется, что недостаточное внимание к сегменту пищевой отрасли – серьезная ошибка, потому что развитие альтернативной "пищевки" не только усилит позиции российского рынка в мировом масштабе, но и позволит российским компаниям покрыть недостатки на зарубежных рынках", — сказал Пономарев.

К числу альтернативных продуктов питания относятся также и культивируемые (искусственные — ред.) продукты — "клеточное" мясо и молоко: и если всего 10 лет назад стоимость культивируемой котлеты составляла десятки тысяч долларов, то сегодня — это уже сотня долларов, заметил он. "Это колоссальный рывок, произошедший буквально за несколько лет. Многие эксперты считают, что растительное мясо является переходным звеном к клеточным технологиям и культивируемому мясу", — добавил глава АПАПП.

Читайте также:

Мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня