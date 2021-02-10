МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Банк России зафиксировал в 2020 году всплеск мошеннических предложений от финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов, которые активно рекламируются у популярных блогеров, сообщила пресс-служба регулятора. ВТБ заявил о новом виде мошенничества в сфере закупок

"Мошенники активно используют новые технологии, эксплуатируют раскрученные темы и применяют методы психологического воздействия. Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах", — привела пресс-служба ЦБ комментарий директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

Всего в 2020 году Банк России выявил более 1,5 тысячи организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов.

Почти половина выявленных финансовых пирамид и подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров действовали в интернете.

Массовый переход нелегальных услуг в онлайн объясняется, с одной стороны, ограничениями, связанными с пандемией (потребители финансовых услуг стали больше времени проводить онлайн), а с другой — развитием дистанционных услуг и ростом их востребованности, указали в ЦБ.

КАК МОШЕННИКИ ПРИВЛЕКАЮТ ЖЕРТВ

В частности, более 45% финансовых пирамид, выявленных Банком России, действовали в интернете. Они рекламировали свою деятельность через блогеров, размещали ролики на популярных видеохостингах. Многие подобные проекты предлагали клиентам вложения в криптовалюты, указал ЦБ.

Наибольшее количество нелегальных форекс-дилеров Банк России выявил в четвертом квартале 2020 года. Незаконные участники рынка воспользовались второй волной пандемии и растущей популярностью у потребителей дистанционных сервисов.

Подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров привлекали клиентов в интернете, многие — с использованием мессенджеров, Skype, IP-телефонии.

Вместе с тем, количество выявленных нелегальных кредиторов в 2020 году сократилось, в основном из-за ограничений, связанных с пандемией.

Большинство нелегальных кредиторов предпочитают действовать офлайн, передавая ссуды из рук в руки либо вообще без документов, либо по документам, оформленным с нарушением существующих норм, рассказали в ЦБ.

"В то же время всё больше потребителей стали пользоваться услугами с применением новых финансовых технологий. Этим могут воспользоваться нелегальные участники рынка, что приведет к росту интернет-проектов в сфере незаконного кредитования и будет создавать новые риски для потребителей", — опасается регулятор.

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