МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Новые нелегальные форекс-дилеры в 2020 году выманивали деньги у россиян, приобретая "коробочные" решения, связанные с рекламой их псевдодеятельности, за несколько десятков тысяч рублей, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. Ученье - свет, а лузеров тьма. Восемь правил для начинающего инвестора

Ранее в среду Банк России сообщал, что в 2020 году выявил 395 организаций с признаками нелегальных форекс-дилеров против 210 организаций с признаками нелегальных форекс-дилеров в 2019 году.

"Форекс-дилеры, которые выявляются сейчас, — это не те организации, которые были еще два-три года назад. Форекс-дилеры сейчас — это коробочные решения по рекламе якобы форекс-деятельности и решения, когда человеку даже не выплачиваются промежуточно никаких денег, а сразу счета и деньги, которые он завел, сливаются, и предлагается донести еще. То есть фактически эта деятельность… — откровенное мошенничество через маркетинг якобы финансовых услуг", — сказал Лях в ходе онлайн-брифинга. В России заработает платформа для мониторинга преступлений в цифровой среде

Он пояснил, что речь идет не о тех компаниях, которые разворачиваются и пытаются получить лицензию у иностранных регуляторов, открывают офисы.

По словам Ляха, новые мошенники действуют недолго — порядка трех-четырех месяцев, при этом обычно используют активные ссылки, которые ведут на неиндексируемые сайты.

"Предлагается ссылка, по которой может пройти конкретный человек и открывается только для конкретного человека, естественно тогда "форексеры" предлагают ему зайти через эту ссылку на отдельный закрытый портал. Эти порталы не индексируются, но они при этом позволяют мошенникам быстро выманивать деньги у населения. Также активно используют элементы социальной инженерии, чтобы через псевдоторговые счета, через обслуживание выманить деньги", — сказал глава департамента ЦБ. Эксперт предложил решение проблемы мошеннических звонков от имени банков

"Все это как правило в интернет-пространстве происходит, и для разворачивания такой деятельности не требуются значительные усилия, потому что "коробочные" решения стоят по сравнению с доходами копейки.То есть (за — ред.) порядка 30 тысяч рублей можно получить это коробочное решение и начать свою деятельность. Главное, это умение, что называется, раскручивать клиента по телефону, и быстро переводить деньги, и деньги эти выводить", — добавил он.

По его словам, эта сфера деятельности стала популярной на фоне активного участия граждан в легальной финансовой деятельности на биржах: слыша о доходностях или о возможностях и услугах, которые существуют на легальном финансовом рынке, предложения мошенников по форекс-деятельности не подпадает в зону особой настороженности людей.

Это с учетом того, что многие в силу отсутствия финансовой грамотности не знают различия между форекс-деятельностью, особенно нелегальной, и легальной деятельностью на бирже, указал Лях.

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