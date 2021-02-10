МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил, что огрехи с зарплатами бюджетников в стране нужно зачистить.

"Такие огрехи, о которых мы говорим, сейчас нужно, безусловно, зачистить", — сказал он на совещании с членами правительства.

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"Ведь когда мы говорим о том, что мы дали право руководителям учреждений определять самим списочный состав. Вот там 300 с лишним человек. А может быть и 250. Это директор определяет. И правильно. И пускай так это делают. Он определяет шаг от одной категории работника к другому, сколько они должны получать. И правильно. Там же есть и какие-то общественные организации. И в учреждениях это должно быть понятно и прозрачно", — сказал он.

Нужно объяснить формирование зарплат бюджетников, тогда у людей не будет складываться впечатление, что власть их надувает, заявил президент. Путин поручил проработать решение проблемы зарплат бюджетников

"Вот смотрите: средняя заработная плата у нас по региону. Средний доход по региону. А высчитываем мы для научной сферы 200% от среднего дохода от трудовой деятельности по региону. Ну надо объяснить, что это такое. Чтобы это было понятно и прозрачно. И не только руководителям соответствующих министерств и ведомств, а гражданам", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент вспомнил слова, которые когда-то произнес Александр III. "Он как-то сказал: "Когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно. Но похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин — был такой министр путей сообщений — тут уже непонятно ни мне, ни ему", — сказал он.

Путин подчеркнул, что надо объяснять так, чтобы было понятно всем. "Здесь нет ничего сложного, люди разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает", — подчеркнул он.

Президент добавил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам, добавил глава государства.

В начале совещания с членами правительства Путин отметил, что хотел бы вернуться к вопросу, который недавно прозвучал на Совете по науке и образованию в выступлении одного из участников, — уровне заработных плат научных сотрудников.

"Очень часто мы видим — ну во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько — что некоторые наши службы играют в статистику. Путин анонсировал встречу с судьями

Путин напомнил, что в 2017 году правительство отчиталось о выполнении "майского" указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы, при этом в послании 2019 года особое внимание было обращено на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен.

"Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем. Вместе с тем, порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб", — подчеркнул президент.

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